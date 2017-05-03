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В мире

Закладку моста между Саудовской Аравией и Египтом проведут до 2020 года 03.05.2017 06:00

Торжественная закладка моста, соединяющего Саудовскую Аравию и египетский Синайский полуостров, состоится до 2020 года.

Об этом сообщил во вторник в интервью саудовскому телеканалу MBC заместитель наследного принца и министр обороны королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

По словам принца, в отношениях между Эр-Риядом и Каиром не возникало никаких трений. Ранее ряд СМИ и экспертов высказывали мнение о возникшем напряжении между двумя странами.

"Отношения с Египтом крепки, на них ничто не влияет. Сплетни распространяют те, кто ненавидит Египет и Саудовскую Аравию. Это пропаганда Ирана и "Братьев-мусульман" пытается найти шероховатости в саудовско-египетских отношениях", — сказал политик.

По словам заместителя наследного принца, не внесло разлад в отношения между двумя странами и намерение Каира передать Саудовской Аравии два спорных острова в Красном море – Тиран и Санафир. Заместитель кронпринца отметил, что закладка моста, соединяющего две страны, пройдет до 2020 года.

О строительстве моста через Красное море объявил в ходе визита в Каир в 2016 году король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз. По его словам, этот мост "станет путем к реализации перспективных проектов между Египтом и Саудовской Аравией".

Мост соединит северо-западный регион Саудовской Аравии с египетским Синайским полуостровом. В частности, как ожидается, он пройдет через крупнейший курортный город на Синае — Шарм-эш-Шейх. Протяженность моста составит 7-10 километров. По мосту будет осуществляться как автомобильное, так и железнодорожное движение.

РИА Новости

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