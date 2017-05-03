В понедельник, 1 мая полиция задержала 70-летнюю Валентину Терехову, которая благодаря своему поведению за рулем получила звание самого опасного водителя Эстонии, а также стала настоящей звездой СМИ и социальных сетей.

Об этом сообщает Delfi.

Валентина (или «Баба Валя», как ее называют в социальных сетях) давно известна жителям таллинского района Ласнямяэ. Ее автомобиль Subaru находился под постоянным наблюдением, а фотографии и видео публикуются в группе на Facebook «Стоп Субарик». На данный момент в группе состоит свыше 4,5 тысяч человек.





Эстонской знаменитостью Терехова стала после телевизионных сюжетов на телеканалах ETV+ и ETV. Журналисты установили, что за последние четыре с половиной года по вине Валентины Тереховой произошло 20 страховых случаев — она совершила больше всего аварий в стране. По страховке жительница Таллина платит 1600 евро в год.





На права Валентина Терехова сдала в 2006 году.

«Сначала я ездила на „форде“. А потом мне друг нашел машину вот эту, „субару“, — заявила Терехова в интервью „Sputnik Эстония“. — Она была в прекрасном состоянии, и я ее купила в 2012 году. У меня Subaru Impreza, таких в городе штук пять. Она скоростная. На светофоре стоит — она первая всегда. Что я с ней сделаю — я нажала, она поехала. (…) Она не хочет ехать „пятьдесят“; Да и, потом, я вообще люблю скорость — почему бы и нет?»

В аварии Терехова, по ее словам, не попадает — «так, зацепила кого-то».

После телевизионного сюжета публикации о странных маневрах Subaru начали регулярно публиковать новостные порталы. В середине апреля вандалы разбили в машине стекло.



1 мая cотрудники полиции заметили Subaru, который выполнял странные маневры на одной из оживленных улиц. Машину остановили, и выяснилось, что за рулем была «Баба Валя», которой было запрещено управлять транспортным средством. Страховки тоже не было. Машину отправили на техосмотр.



Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк заявил, что полицейские объяснили женщине, что у нее нет права находиться за рулем автомобиля. Она отказалась сотрудничать со стражами правопорядка и не захотела выходить из автомобиля. В итоге ее извлекли из-за руля силой, отнесли в полицейский микроавтобус, а затем отвезли успокоившуюся женщину домой. Автомобиль был доставлен на стоянку полиции.

«Полицейские должны в интересах других участников дорожного движения убрать с дороги водителя, у которого нет права управлять транспортным средством, а также сам автомобиль, который может быть источником опасности», — отметил представитель полиции.

Росбалт