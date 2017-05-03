USD1.7025
EUR1.8579
RUB0.0299
Brent51.33
WTI48.62
Золото1 256.06
S&P 500 Index2 388.33
Nikkei 22519 445.70
В мире

Полиция задержала самого опасного водителя Эстонии — 70-летнюю пенсионерку - ФОТО - ВИДЕО 03.05.2017 05:20

В понедельник, 1 мая полиция задержала 70-летнюю Валентину Терехову, которая благодаря своему поведению за рулем получила звание самого опасного водителя Эстонии, а также стала настоящей звездой СМИ и социальных сетей.

Об этом сообщает Delfi.

Валентина (или «Баба Валя», как ее называют в социальных сетях) давно известна жителям таллинского района Ласнямяэ. Ее автомобиль Subaru находился под постоянным наблюдением, а фотографии и видео публикуются в группе на Facebook «Стоп Субарик». На данный момент в группе состоит свыше 4,5 тысяч человек.



Эстонской знаменитостью Терехова стала после телевизионных сюжетов на телеканалах ETV+ и ETV. Журналисты установили, что за последние четыре с половиной года по вине Валентины Тереховой произошло 20 страховых случаев — она совершила больше всего аварий в стране. По страховке жительница Таллина платит 1600 евро в год.



На права Валентина Терехова сдала в 2006 году.

«Сначала я ездила на „форде“. А потом мне друг нашел машину вот эту, „субару“, — заявила Терехова в интервью „Sputnik Эстония“. — Она была в прекрасном состоянии, и я ее купила в 2012 году. У меня Subaru Impreza, таких в городе штук пять. Она скоростная. На светофоре стоит — она первая всегда. Что я с ней сделаю — я нажала, она поехала. (…) Она не хочет ехать „пятьдесят“; Да и, потом, я вообще люблю скорость — почему бы и нет?»

В аварии Терехова, по ее словам, не попадает — «так, зацепила кого-то».

После телевизионного сюжета публикации о странных маневрах Subaru начали регулярно публиковать новостные порталы. В середине апреля вандалы разбили в машине стекло.

1 мая cотрудники полиции заметили Subaru, который выполнял странные маневры на одной из оживленных улиц. Машину остановили, и выяснилось, что за рулем была «Баба Валя», которой было запрещено управлять транспортным средством. Страховки тоже не было. Машину отправили на техосмотр.


Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк заявил, что полицейские объяснили женщине, что у нее нет права находиться за рулем автомобиля. Она отказалась сотрудничать со стражами правопорядка и не захотела выходить из автомобиля. В итоге ее извлекли из-за руля силой, отнесли в полицейский микроавтобус, а затем отвезли успокоившуюся женщину домой. Автомобиль был доставлен на стоянку полиции.

«Полицейские должны в интересах других участников дорожного движения убрать с дороги водителя, у которого нет права управлять транспортным средством, а также сам автомобиль, который может быть источником опасности», — отметил представитель полиции.

Росбалт

112количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Джей Ло с новым бойфрендом, Моника Беллучи в «голом» платье и другие звезды на балу Института костюма-2017 – ФОТООт пения на пастбище до Национальной консерватории: как изменилась жизнь поющего пастуха, ставшего звездой соцсетей – ВИДЕОНиколь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas выступят в Баку - ВИДЕОБеременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТО52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для китайского Esquire - ФОТОПесня Ильхамы Гулиевой в исполнении Замика стала хитом в сети - ВИДЕОВ Баку девушки-студентки подрались из-за парняКак получал взятку блогер, шантажировавший владельцев сети супермаркетов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОДжанлука Вакки сообщил 9 миллионам подписчиков в Instagram о визите в Баку – ФОТО – ВИДЕОСтало известно, сколько в Азербайджане ветеранов Великой Отечественной войны

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 мая06:00 Закладку моста между Саудовской Аравией и Египтом проведут до 2020 года05:20 Полиция задержала самого опасного водителя Эстонии — 70-летнюю пенсионерку - ФОТО - ВИДЕО04:45 Ученые рассказали о связи возраста отца и общительности ребенка04:16 СМИ назвали имя кандидата на должность постпреда США при НАТО03:48 СМИ: в Индии родилась девочка со второй головой в области живота - ФОТО03:19 В США 32 коровы погибли от удара молнии02:50 Илон Маск избавит Лос-Анджелес от пробок с помощью системы туннелей - ВИДЕО02:21 Тереза Мэй в среду попросит королеву о роспуске британского парламента01:52 «Реал» разгромил «Атлетико» в 1-м матче полуфинала ЛЧ, Роналду оформил хет-трик - ФОТО - ВИДЕО01:23 Психологи: Творческие личности склонны к паранойе00:54 Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана представляет итоги выборов в членство НАНА00:27 Финским родителям разрешили давать детям четыре имени и двойные фамилии2 мая23:58 Папарацци сфотографировали целующихся Тома Круза и Ванессу Кирби - ФОТО23:34 Путин провел телефонный разговор с Трампом23:05 Делегация во главе с председателем Конституционного суда посетила Анкару и Белград