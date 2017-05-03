Инцидент произошёл на одной из ферм в округе Техас, штат Миссури.

Об этом сообщает USA Today. Накануне была сильная гроза, а когда фермер пришёл подоить коров на следующий день, увидел животных поваленными на землю. Позже ветеринар подтвердил, что коровы, которые давали органическое молоко, погибли от удара молнии.

Приблизительные потери фермера составляют более 60 тысяч долларов — каждую корову он оценил в 2–2,5 тысячи. Как отмечается, умерших животных фермер убирать не собирается до прибытия страхового агента.