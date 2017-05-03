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В мире

Тереза Мэй в среду попросит королеву о роспуске британского парламента 03.05.2017 02:21

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в среду ждет королевская аудиенция; политик, согласно церемониальному протоколу, попросит королеву Елизавету II о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в Великобритании не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня; парламент это предложение поддержал. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении британского общества в свете предстоящих переговоров по выходу страны из Европейского союза (в преддверии так называемого Brexit).

Согласно британскому законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Поскольку выборы назначены на 8 июня, четверг, роспуск парламента произойдет в 0.00 среды 3 мая.

В среду Мэй посетит Букингемский дворец, где на королевской аудиенции официально проинформирует Елизавету II о роспуске парламента и начале избирательной кампании. Королева в свою очередь передаст премьеру так называемую "королевскую декларацию", в которой будет указана дата роспуска парламента, дата проведения выборов, а также дата начала работы нового состава парламента.

РИА Новости

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