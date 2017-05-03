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В мире

Психологи: Творческие личности склонны к паранойе 03.05.2017 01:23

Творческие люди обрабатывают больше визуальной информации и замечают вещи, которые другие упускают.

При этом креативность может вызвать бред и паранойю. Об этом сообщили ученые из Университета Мельбурна (Австралия).

К исследованию они привлекли 123 студента, передает The Daily Mail. В ходе эксперимента добровольцы в течение двух минут видели одним глазом красное изображение, а другим — зеленое.

Большинство людей в такой ситуации видят объект, цвет которого меняется. Однако несколько участников исследования увидели два изображения. Данный феномен называется «смешанным восприятием».

Этот тип восприятия отличает креативных людей с высоким уровнем открытости. Видимо, поэтому у таких людей лучше развиты творческие способности. В то же время такие личности обладают неустойчивой психикой.

Росбалт

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