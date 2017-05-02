Классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни.

Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Лиханов.

Анатолий Гоберман, известный под псевдонимом Алексин, издал первый сборник повестей "Тридцать один день" в 1950 году. Из-под его пера вышли такие произведения, как "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте". За повести "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия" писатель в 1978 году получил Государственную премию СССР.

По сценариям Алексина сняты кинокартины "Поздний ребенок", "Расписание на завтра", "Ура! У нас каникулы!", "Фотографии на стене", "Очень страшная история".

РИА Новости