Тринадцать человек пострадали после того, как автомобиль протаранил первый этаж больницы в японской префектуре Оита, сообщила телекомпания NHK.

Легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. За рулем находилась 70-летняя женщина. Причины происшествия выясняются.

В последнее время ДТП с участием пожилых водителей в Японии привлекают особое внимание. В феврале при аналогичной аварии, когда автомобиль протаранил первый этаж аптеки, погиб один человек и трое пострадали. Из-за слабой концентрации внимания пожилые автомобилисты часто путают педали тормоза и газа.

РИА Новости