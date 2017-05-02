Сотрудница ФБР США Даниэла Грин, выполнявшая обязанности переводчика, отправилась в 2014 году в Сирию и вышла там замуж за боевика международной террористической группировки ИГИЛ Дениса Кусперта.

Об этом передает CNN.

Грин предупредила Кусперта о том, что власти США начали расследование в отношении него. Спустя несколько недель после замужества она, по всей видимости, осознала свою ошибку и вернулась домой.

Женщина согласилась сотрудничать со следствием, а также признала себя виновной в даче ложных показаний. В итоге она была приговорена к двум годам тюрьмы и вышла на свободу летом 2016-го.

Кусперт, бывший рэпер из Германии, считался влиятельным боевиком группировки. Он занимался пропагандой и, в частности, участвовал в съемках видеороликов, на одном из которых появился, держа в руках отрезанную голову человека.

Телекомпания задается вопросом, не слишком ли мягко американское правосудие обошлось с Грин.

Лента.ру