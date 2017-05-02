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В мире

Более 30 человек погибли при нападении ИГИЛ на лагерь беженцев в Сирии 02.05.2017 19:32

Более 30 мирных жителей и бойцов оппозиции были убиты в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» на лагерь беженцев на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком.

Как сообщает Би-би-си, боевики напали на временный лагерь сирийских и иракских беженцев в Раджм-эс-Салиби, к юго-востоку от города Шаддади. Террористическая группировка также атаковала членов альянса «Демократические силы Сирии», дислоцированных на контрольно-пропускном пункте неподалеку.

По меньшей мере пять смертников взорвали себя возле и внутри лагеря, заявил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По его данным, как минимум 32 человека были убиты в результате взрывов и последовавших столкновений, среди них 21 мирный житель, еще 30 человек получили ранения.

Согласно сообщению государственного сирийского информагентства SANA, более 30 мирных жителей погибли, 34 человека пострадали. О смертниках агентство SANA не упоминало. Медики заявили, что погибли 22 мирных жителя.

Источник в иракской армии сообщил Би-би-си, что нападавшие похитили десятки людей. Подтверждений этой информации пока нет.

Поддерживаемый США альянс, на позиции которого совершено нападение, возглавляет на востоке Сирии борьбу против «Исламского государства Ирака и Леванта», запрещенного во многих странах.

В настоящее время члены «Демократических сил» пытаются взять контроль над имеющим стратегическое значение городом Табка в долине реки Ефрат, вскоре после этого они должны начать наступление, чтобы отбить фактическую столицу ИГИЛ - Ракку.

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