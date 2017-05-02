В общей сложности 37 человек пострадали в Каракасе в ходе акций протеста оппозиции в день, когда президент Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания для реформирования конституции.

Об этом сообщил в понедельник глава администрации муниципии Чакао Рамон Мучачо.

"Пока помощь оказана 37 людям, из них 30 пострадали от различного вида травм и ударов, один получил ранения дробью, еще трое пострадали от воздействия удушливых газов и столько же – от обморока", — говорится в видеозаявлении Мучачо, размещенном в его Twitter.

По словам Мучачо, почти все пострадавшие находятся вне опасности, большая часть уже выписана, кроме одного человека, который получил удар по голове и находится в тяжелом состоянии.

В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства. Во вторник национальная ассамблея намерена рассмотреть ситуацию в стране, и уже на утро вторника запланированы первые акции протеста.

Однако первая такая акция началась уже в понедельник вечером с марша пустых кастрюль. Во многих районах города люди вышли на балконы и улицы и начали стучать в кастрюли в знак протеста против действий главы государства. Традиция организации маршей пустых кастрюль связана в Венесуэле с волной дефицита товаров повседневного спроса, наблюдавшегося в последние годы. Подобные акции оппозиция Венесуэлы проводила также сразу после подведения итогов последних президентских выборов в апреле 2013 года, на которых победил нынешний президент Мадуро.

РИА Новости