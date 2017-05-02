Интернет-пользователи отмечают, с каким спокойствием и невозмутимостью животное проделывает всё это.

Чёрно-белый кот, чьё имя пока, к сожалению, неизвестно, имеет все шансы стать новой интернет-знаменитостью благодаря своей уникальной способности — животное может держать в лапах колоду карт или несколько игральных костей.

На кадрах появившегося в Сети видео питомец сидит неподвижно на "пятой точке" и держит в задних лапах предметы, которые ему дал его хозяин. При этом невозмутимости животного позавидовал бы иной йог.

Пока неясно, где именно снималось это видео, но впервые оно появилось в китайском сегменте Интернета и быстро стало вирусным.