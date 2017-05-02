В канадском городе Виннипегe полицейские открыли стрельбу по мужчине возле штаб-квартиры полиции в центре города.

Об этом сообщил начальник полиции города Дэнни Смит, передает телеканал CTV News.

По его словам, пострадавший, личность которого пока не установлена, доставлен в больницу. В результате произошедшего офицеры не пострадали. Как сообщает телеканал, произошедшее расценивается как «критический инцидент».

«Я не знаю, что привело к этому инциденту и что конкретно произошло в этом случае», — сказал Смит.

Правоохранители оцепили место инцидента. По словам Смита, расследование будет проводить независимое подразделение полиции.

Газета.ру