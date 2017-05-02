15-летний житель английского городка Кеттеринг Бен Уокер почувствовал недомогание во время футбольного матча и упал на газон.

Подростка экстренно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачи не сумели.

Как сообщает издание Daily Mail, Бен защищал цвета юниорской команды "Трапстон Таун" (Thrapston Town), выступающей в одном из низших футбольных дивизионов Англии.

Менеджер клуба Марк Хадсон сказал, что сразу же после случившегося сотрудники команды пытались реанимировать юношу при помощи дефибриллятора. При этом он подчеркнул, что, перед тем как рухнуть на газон, Бен Уокер не контактировал с другими футболистами и не получал травму.

— До этого момента это был обычный матч, мы играли достаточно хорошо. А потом безо всяких причин Бен упал. В тот момент рядом с ним не было никого. Он просто стоял, а через мгновение уже лежал на земле, — пояснил Хадсон.

Очевидцем трагедии стал отец подростка, который присутствовал на стадионе и наблюдал за игрой сына.