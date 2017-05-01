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В мире

На границе Мали и Буркина-Фасо ликвидировали более 20 боевиков 01.05.2017 00:30

Французские военные ликвидировали более 20 боевиков, укрывшихся в лесу на границе Мали и Буркина-Фасо в западной части Африки, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление французских сил в регионе.

Боевики, принадлежность которых в заявлении не указывается, были ликвидированы в ходе наземной операции и авиаударов, отмечает агентство.

В прошлом году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.

С 11 февраля 2013 года в Мали военные операции проводили около четырех тысяч военнослужащих из Франции наряду с 6 тысячами солдат государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). По решению СБ ООН миротворческими функциями в Мали сейчас занимается контингент MINUSMA.

РИА Новости

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