USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
В мире

В Британии скончался пациент, который провёл в больнице 54 года - ФОТО 01.05.2017 23:53

В марте этого года в клинике Национальной службы здравоохранения Англии скончался Джеймс Моррис — пациент, который провёл в больнице рекордные 54 года.

Об этом сообщает Metro.

Всё началось в 1962 году, когда Джеймс Моррис, ветеран войны, служил в шотландском стрелковом полку. В автокатастрофе он повредил бедренную кость, поэтому его отправили в английскую клинику для операции. В дороге начались осложнения. Операция также прошла не очень удачно: у Морриса была остановка сердца. После у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, он практически не мог ходить. С тех пор из клиники Моррисон не уезжал.

Иногда его навещали родственники. Но они признавались, что работники и пациенты больницы стали Джеймсу куда ближе, чем родная семья.

320количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТОСамолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕОБыло — стало: Как сейчас выглядит звезда бразильского сериала «Клон», сыгравшая Жади – ФОТОЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОАрмянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТОКоманда Балаша Касумова выиграла в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?» на Первом канале - ВИДЕОКак ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕОЭльчин Азизов исполнил в эфире «Что? Где? Когда?» на Первом канале песню Муслима Магомаева – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 мая01:20 Госдеп предупреждает об угрозе терактов в Европе в ближайшие четыре месяца00:51 Умер классик детской литературы Анатолий Алексин00:22 Число полицейских, раненных на шествии в Париже, возросло до шести - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО1 мая23:53 В Британии скончался пациент, который провёл в больнице 54 года - ФОТО23:24 «Баку-2017»: Грандиозный водный фестиваль наблюдали тысячи губинцев - ФОТО22:55 Сёрфингист, рискуя жизнью, снял пасть прыгающей акулы - ВИДЕО22:26 В Дортмунде поезд сошел с рельсов - ФОТО21:57 Президент Азербайджана поздравил президента Израиля21:50 Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном21:31 Президент Азербайджана поздравил президента Албании21:09 Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор20:47 Президент Филиппин проигнорировал приглашение Трампа посетить Белый дом20:32 Мансум Ибрагимов и Ариф Газиев удостоены персональной пенсии Президента Азербайджана20:14 Принцессе Шарлотте два года: королевская семья обнародовала новую фотографию – ФОТО19:53 Азербайджанским ковроделам присвоены почетные звания