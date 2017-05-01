Поезд дальнего следования, который направлялся в Дюссельдорф, сошел с рельсов при подъезде к центральному вокзалу Дортмунда, пострадавших нет.

Об этом сообщили в понедельник в компании Deutsche Bahn.

В результате происшествия с рельсов сошли два последних вагона. Точное число пассажиров в этой части состава пока не установлено.

После эвакуации состав был эвакуирован с путей, специалисты на месте разбираются в причинах случившегося. Железнодорожное сообщение с Дортмундом частично приостановлено.

РИА Новости