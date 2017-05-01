USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
В мире

Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном 01.05.2017 21:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ряда ракетных запусков в Северной Корее и слухов о возможном ядерном испытании. США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием дипломатов из России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии идут с 2003 года, однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик. В США заявляют о конце "эры стратегического терпения" по отношению к Пхеньяну.

На прошлой неделе КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, в США предполагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

РИА Новости

206количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТОСамолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТОБыло — стало: Как сейчас выглядит звезда бразильского сериала «Клон», сыгравшая Жади – ФОТОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОАрмянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТОКоманда Балаша Касумова выиграла в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?» на Первом канале - ВИДЕОКак ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕОСосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая21:57 Президент Азербайджана поздравил президента Израиля21:50 Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном21:31 Президент Азербайджана поздравил президента Албании21:09 Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор20:47 Президент Филиппин проигнорировал приглашение Трампа посетить Белый дом20:32 Мансум Ибрагимов и Ариф Газиев удостоены персональной пенсии Президента Азербайджана20:14 Принцессе Шарлотте два года: королевская семья обнародовала новую фотографию – ФОТО19:53 Азербайджанским ковроделам присвоены почетные звания19:48 Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже - ВИДЕО19:29 Ряд азербайджанских ковроделов награжден орденами и медалями19:28 Рафаэль Надаль отметил победу на турнире в Барселоне прыжком в бассейн – ФОТО – ВИДЕО19:23 Ряд деятелей искусства удостоен премий Президента Азербайджана19:20 Путин освободил от должности двух чиновников из руководства МЧС19:15 Рамиз Гулиев награжден орденом «Шараф»19:10 На 4 дня будет частично ограничено движение на одной из оживленных дорог Баку