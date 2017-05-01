Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ряда ракетных запусков в Северной Корее и слухов о возможном ядерном испытании. США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием дипломатов из России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии идут с 2003 года, однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик. В США заявляют о конце "эры стратегического терпения" по отношению к Пхеньяну.

На прошлой неделе КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, в США предполагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

РИА Новости