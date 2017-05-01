Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что у него может не быть времени на встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает Ren.tv.

Филиппинский лидер, известный своими резкими высказываниями, заявил, что он не уверен, что визит состоится, так как его рабочий график чрезвычайно плотен.

«Нет, потому что я занят. Я ничего не могу обещать точно», - ответил он на вопрос, примет ли он приглашение Трампа.

При этом Дутерте отметил, что в его планах нанести визит в Израиль и Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил филиппинского президента Родриго Дутерте в Вашингтон.

Отметим, что филиппинец после победы на выборах в США поздравил Трампа, отметив позднее, что с новым хозяином Белого дома можно работать.