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В мире

Жена и сын Трампа собираются переехать в Белый дом летом 01.05.2017 09:07

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что его жена Меланья и сын Бэррон летом переедут в Белый дом.

"Президент подтвердил, что его жена и сын переедут в Белый дом по окончании учебного года и признал, что для ребенка это будет не очень просто", — сообщила газета Washington Times, опубликовавшая изложение интервью главы государства.

"У меня есть сын, он маленький мальчик, ему только что исполнилось 11 лет. Ему придется перейти в другую школу. Он любит играть в футбол в своей команде в Нью-Йорке, у него там все друзья, и ему придется оставить эту команду. Мы не хотели, чтобы это было в середине сезона", — объяснил Трамп.

Глава государства признал, что первые 100 дней президентства стали для семьи "несомненно, серьезным бременем".

Он также отметил, что Меланья Трамп подверглась "нападкам со стороны прессы". Тем не менее, по его мнению, она прекрасно справляется с функциями первой леди и делает "прекрасную работу для страны". "Вы видели ее вместе с супругой аргентинского президента во время его визита. Она является прекрасным представителем… И теперь люди начинают узнавать ее", — сказал Трамп.

РИА Новости

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