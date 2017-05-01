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В мире

Принцессе Шарлотте два года: королевская семья обнародовала новую фотографию – ФОТО 01.05.2017 20:14

Кенсингтонский дворец обнародовал новую фотографию принцессы Шарлотты.

Публикация приурочена к ее дню рождения: 2 мая принцессе исполняется два года, говорится в репортаже Би-би-си.

На снимке, сделанном матерью принцессы герцогиней Кембриджской в апреле, принцесса в желтой кофточке смотрит в камеру. Эта фотография сделана в Анмер-холл, семейном доме Уильяма и Кейт в Норфолке, графстве к северо-востоку от Лондона.

Похожий набор фотографий был опубликован ровно год назад в честь первого дня рождения принцессы Шарлотты.

«Мы надеемся, что всем, так же, как и нам, понравится эта фотография принцессы Шарлотты», - говорится в пресс-релизе Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Уильяма и Кейт.

Молодая пара старается воспитывать дочь вдали от внимания публики.

Широкая публика, впрочем, могла лицезреть принцессу на рождественской службе в деревне Баклберри, недалеко от Виндзорского замка – одной из резиденций королевы Елизаветы, где она любит проводить выходные.

Во время визита герцога и герцогини Кембриджских в Канаду также можно было увидеть принцессу Шарлотту, путешествовавшую вместе с родителями.

В пресс-релизе Кенсингтонского дворца говорится: «Герцог и герцогиня рады поделиться этой фотографией в преддверии двухлетия принцессы Шарлотты. Их королевские высочества выражают благодарность всем тем, кто отправил им замечательные поздравления».

Впервые принцесса Шарлотта была сфотографирована в день своего рождения 2 мая 2015 года.

На той фотографии ее мать держит принцессу на руках перед зданием родильного отделения больницы Святой Мэри в лондонском районе Паддингтон.

В честь первого дня рождения принцессы Кенсингтонский дворец обнародовал ее четыре фотографии. Пресс-служба Кенсингтонского дворца распространила четыре официальных фотографии с церемонии крещения принцессы Шарлотты

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