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В мире

Канадские военные инженеры прибыли в Латвию для строительства базы НАТО 01.05.2017 08:00

Группа из порядка 50 военнослужащих инженерного подразделения Канады прибыла в Латвию для строительства базы НАТО, сообщает в воскресенье телеканал CBC News.

По данным телеканала, на территории Латвии будет построен "маленький город на 500 солдат". По словам командира группы подполковника Криса Коттона, в этом маленьком городе будет все, что необходимо — кухни, системы электро- и водоснабжения, интернет, спортзалы, "которые позволят людям существовать в течение долго срока нахождения в Латвии".

На последнем саммите НАТО в Варшаве было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

РИА Новости

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