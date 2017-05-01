USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
В мире

Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет 01.05.2017 18:36

Сапармен Содименджо (Saparman Sodimejo), более известный как «дедушка Гото» (Mbah Gotho), умер на индонезийском острове Явы в возрасте 146 лет.

Он считается самым старым человеком Земли, передает «Би-би-си», однако официально этот статус за ним закреплен не был.

Гото был доставлен в больницу 12 апреля с жалобами на ухудшение здоровья. Однако уже спустя шесть дней потребовал, чтобы его вернули домой. Внук долгожителя рассказал, что с тех пор он съел лишь ложку каши и немного выпил.

Доподлинно нельзя установить возраст Гото, так как он родился до 1900 года. Именно в это время в Индонезии начали учет рождаемости. Однако согласно удостоверению, полученному в 2014 году, Гото родился 31 декабря 1870 года. Отмечается, что всю жизнь он был заядлым курильщиком, а прожить столько лет ему помогла «любовь».

За это время он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер, а также всех своих детей. Его внук рассказал, что Содименджо был похоронен в понедельник, 1 мая, на кладбище, место на котором было куплено еще несколько лет назад.

Lenta.ru

178количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТОСамолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТОКак ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕОКоманда Балаша Касумова выиграла в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?» на Первом канале - ВИДЕОБыло — стало: Как сейчас выглядит звезда бразильского сериала «Клон», сыгравшая Жади – ФОТОАрмянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТОПрезидент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая19:23 Ряд деятелей искусства удостоен премий Президента Азербайджана19:20 Путин освободил от должности двух чиновников из руководства МЧС19:15 Рамиз Гулиев награжден орденом «Шараф»19:10 На 4 дня будет частично ограничено движение на одной из оживленных дорог Баку19:00 Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда18:52 Певец Замик стал анимационным персонажем – ВИДЕО18:36 Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет18:28 «Бакинский марафон-2017»: как «победившие ветер» превратили здоровый образ жизни в праздник - ФОТО - ВИДЕО18:12 Курс маната к доллару на вторник, 2 мая18:04 Звезда «Голоса» Илья Киреев совершил прогулку по Ичери шехер и поделился своими мыслями о жизни, творчестве, любви - ФОТО17:48 Глава Агентства международного развития принял участие в международном мероприятии в Бангкоке – ФОТО17:40 На «Евровидение» в Киеве проданы тысячи несуществующих билетов17:35 Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Кыргызстана в связи с жертвами в результате оползня17:32 Выездной ASAN xidmət приступил к оказанию услуг в ряде городов Азербайджана17:26 Одна из российских авиакомпаний получила допуск на полеты сразу в два города Азербайджана