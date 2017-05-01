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В мире

Конгресс США достиг договоренности по бюджету на текущий финансовый год 01.05.2017 07:00

Лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе.

По данным Fox News, объем запланированных ассигнований составит 1,07 триллиона долларов.

По данным Politico, сделка включает ряд компромиссов, в частности, будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить президент Дональд Трамп.

Среди других компромиссов издание упоминает двухмиллиардные новые ассигнования на финансирование Национальных институтов здравоохранения.

В настоящее время США живут по временному бюджету, который был принят 28 апреля и истекает 5 мая.

РИА Новости

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