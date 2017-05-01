Порядка 300 граждан Великобритании находятся в рядах террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" на территории Сирии и Ирака, сообщает издание Telegraph.

Как сообщил задержанный в Турции выходец из Великобритании Стефан Аристиду, "большинство британцев не пехотинцы, они отвечают за СМИ и пропаганду группировки", "они занимают высокие посты".

Как пишет издание, сам Аристиду уехал со своей возлюбленной из Великобритании в 2015 году и намеревался жить в Сирии по законам шариата. Теперь он считает, что жизнь с джихадистами "похожа на жизнь в тюрьме". На данный момент Аристиду находится в Турции, но в случае экстрадиции в Великобританию ему грозит пожизненное заключение.

По данным газеты, примерно 850-1000 британцев вступили в ряды ИГИЛ и других группировок. Около половины вернулись на родину, более 100 считаются погибшими.

РИА Новости