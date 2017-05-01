Замминистра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувайри заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель является «образцом для подражания для всех саудовских женщин», и назвал ее «своего рода звездой».

По его мнению, она своей карьерой и своими ценностями вдохновляет всех женщин, занимающих руководящие должности, а также молодых девушек, которые хотят добиться такого положения в будущем.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом аль-Тувайри сказал в интервью журналу Der Spiegel, которое было опубликовано в воскресенье, 30 апреля, в преддверии визита Меркель в Эр-Рияд.

Высокопоставленный чиновник рассказал также о планах правительства изменить роль женщин в саудовском обществе. Он объяснил, что без женской рабочей силы страна больше не может справляться.

«Времена, когда половина саудовских граждан – женщин – была исключена из рынка труда, окончательно прошли. Никто больше не может себе этого позволить», - считает аль-Тувайри.

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На встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом канцлер Германии не стала соблюдать дресс-код, и не надела на голову платок, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую The Independent,

Сообщается, что переговоры между лидерами двух стран были посвящены вопросам экономического и военного сотрудничества, партнерства в борьбе с терроризмом.

По итогам переговоров Меркель констатировала, что Саудовская Аравия готова встать на путь изменений, однако в этой стране недостаточно соблюдаются права человека. В этом контексте она отметила применение смертной казни и тюремное заключение блогера Раифа Бадави. Кроме того, Меркель встретилась с саудовскими женщинами-предпринимателями.

Меркель — не единственная западная женщина, которая не стала соблюдать дресс-код во время визита в Саудовскую Аравию. Как отмечает Lenta.ru, зимой 2015 года супруга тогдашнего президента США Мишель Обама была с непокрытой головой на траурных мероприятиях по случаю смерти короля Абдуллы бен Абделя Азиз Аль Сауда.

В январе 2017 года следовать восточным традициях отказалась и государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела.

Итогом переговоров Меркель в Эр-Риаде стало то, что Саудовская Аравия согласилась на посредничество Германии в урегулировании конфликта в Йемене.

«Я не думаю, что эту проблему можно решить военным путем. Поэтому мы – как, к счастью, и Саудовская Аравия – выступаем за процесс политического урегулирования, который будет проходить под эгидой ООН», - сказала Меркель в Абу-Даби, куда она прибыла 1 мая из Эр-Рияда.

Эр-Рияд также готов отказаться от немецкого оружия, учитывая тот факт, что экспорт немецких вооружений в Саудовскую Аравию вызывает в Германии общественное недовольство.

Замминистра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувайри сказал, что его страна готова импортировать необходимые вооружения из других стран, и будет развивать собственный оборонный сектор. Однако для развития своей военной промышленности саудовские власти готовы прибегнуть к помощи немецких концернов.

1news.az