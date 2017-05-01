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В мире

Макрон предлагает реформировать Евросоюз во избежание «Фрексита» 01.05.2017 16:50

Фаворит президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон убежден, что Евросоюз должен быть реформирован, иначе его ждет «Фрексит».

Центрист Макрон, выступающий за единую Европу, начал последнюю неделю своей предвыборной кампании.

«Я – проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации», - сказал Макрон в интервью Би-би-си.

«Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они чрезвычайно разгневаны сегодня и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима, - подчеркнул он. - Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта».

Макрон добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать, как сейчас, и дальше, это было бы предательством.

«И я не хочу этого, - сказал он. - Потому что на следующий день у нас будет «Фрексит», или снова – «Национальный фронт».

Во втором туре голосования, которое пройдет в воскресенье, Макрону противостоит лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Ле Пен приобрела множество сторонников, выступая против Евросоюза. Она пообещала в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС, что по аналогии с британским «Брекситом» уже получило прозвище «Фрексит».

Ее поддерживают избиратели в сельских регионах, а также в бывших индустриальных центрах, которых привлекают ее обещания вернуть контроль над границами страны и радикально сократить масштабы иммиграции.

1news.az

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