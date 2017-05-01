Президент США Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча и премьером Сингапура Ли Сянь Луном поддержание экономического и дипломатического давления на Северную Корею. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Они обсудили способы поддержания дипломатического и экономического давления на КНДР», — сказали чиновники на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что американский президент пригласил в Белый дом премьер-министров Таиланда и Сингапура, отдельно созвонившись с каждым из них.

Gazeta.ru