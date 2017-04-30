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В мире

Трамп назвал свои первые 100 дней «самыми успешными в истории страны» 30.04.2017 11:16

Президент США Дональд Трамп подвел итоги 100 дней своего пребывания на посту главы государства и заявил, что они были «самыми успешными в истории страны».

«Я действительно верю, что первые 100 дней моей администрации были практически самыми успешными в истории нашей страны. Что самое важное — мы возвращаем рабочие места…», — цитирует Трампа телеканал Fox News.

Кроме того, президент обвинил своего предшественника демократа Барака Обаму в том, что он оставил после себя в стране кавардак.

«Прежде чем говорить об историческом прогрессе, которого мы добились за 100 дней, нужно сказать, что предыдущая администрация оставила нам кавардак», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

По его словам, в течение многих лет в США сокращалось число рабочих мест и закрывались заводы. «Политики отправляли наши войска защищать границы других стран, но границы США не были защищены», — сказал он.

Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. Напомнив о снижении потока нелегалов через южную границу на 73 процента за 100 дней своего президентства, он отметил, что американская «иммиграционная система должна ставить на первое место безопасность граждан США».

«Не беспокойтесь, у нас будет стена, она нам нужна, и мы ее построим», — сказал Трамп. По его словам, «если бы демократы знали, какое зло они совершают (выступая против строительства), то легко одобрили бы этот проект».

Трамп заявил, что «предыдущая очень слабая администрация позволила очень многим бандам пересечь американскую границу».

«Мы не остановимся, пока не победим эти банды. Мы сделаем это быстро, и мы заставим их вернуться домой», — сказал он.

РИА Новости

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