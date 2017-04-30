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В мире

В Ираке из рабства ИГИЛ освобождены десятки езидов 30.04.2017 23:27

Группа из 36 мужчин, женщин и детей-езидов обрела свободу после трех лет плена у боевиков группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", сообщает ООН.

Где они содержались и каким образом освободились - бежали сами или кто-то вызволил их из плена, - в ООН не сообщают - как объясняется, чтобы не помешать освобождению езидских пленников в будущем.

В настоящий момент они находятся в населенном пункте Дохук, где им оказывается необходимая помощь, в том числе в установлении контактов с родственниками.

Сообщается, что в плену все освобожденные находились на положении рабов.

Езиды исповедуют собственную веру с элементами зороастризма и других религий, которую боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" считают языческой.

Группировка, запрещенная во многих странах, включая Россию, в 2014 году захватила многие места компактного проживания езидов в Ираке и учинила жестокие расправы над ними: тысячи мужчин и подростков были убиты, женщин и девочек обратили в сексуальное рабство, а многих мальчиков забрали из семей и превратили в солдат.

По данным ООН, в плену ИГИЛ до сих пор может оставаться до полутора тысяч езидских женщин и девочек.

Некоторые юристы при ООН считают, что действия ИГИЛ в отношении езидов содержат признаки геноцида.

Курдские повстанцы отбили большинство территорий, где прежде жили езиды, в 2015 году, однако многих езидских пленных боевики переместили в другие регионы.

BBC Russian

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