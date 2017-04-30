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В мире

В Средиземном море нашли тела пяти погибших мигрантов 30.04.2017 22:55

Тела пяти мигрантов, погибших при попытке добраться из Африки к берегам Европы, были обнаружены в воскресенье в Средиземном море, сообщили представители международных неправительственных организаций.

Утром активисты гуманитарной организации Save the Children обнаружили примерно в 25 морских милях от побережья Ливии тело утонувшего беженца, а во второй половине дня на борт судна организации "Врачи без границ" в этом же районе были подняты тела еще четырех погибших.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В начале этой недели Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

РИА Новости

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