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В мире

В Новой Зеландии морскую свинку официально приняли в ряды полицейских – ФОТО 30.04.2017 21:45

Полиция в Новой Зеландии с помощью морской свинки напомнила водителям быть внимательнее на дорогах, особенно в праздничные дни и в местах, где много детей и пешеходов, передает Life.ru.

Оригинальное предупреждение появилось в «Фейсбуке».

«Вы знаете, что морские свинки могут развивать максимальную скорость в 9 километров в час? Не я, я не слишком быстрый и люблю передвигаться медленно, но безопасно», — говорится в посте, написанном от лице милого питомца, одетого в полицейскую форму и фуражку.

Далее следует само предупреждение.

«Помните, люди, дети завтра будут гулять и кататься на велосипедах на свежем воздухе, в том числе и вдоль дорог. Они такие же маленькие и непредсказуемые, как я, поэтому смотрите в оба!» — напутствует морская свинка.

Запись стала популярной и набрала более пяти тысяч лайков и более тысячи комментариев всего за несколько часов.

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