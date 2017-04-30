USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
В мире

НАТО рассматривает возможность увеличения миссии в Афганистане 30.04.2017 21:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, решение по этому вопросу может быть принято к июню текущего года, передает агентство Франс Пресс.

Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что организация может расширить миссию, учитывая "напряженную" ситуацию с безопасностью в Афганистане. К июню альянс также может принять решение об увеличении периода размещения численного состава миссии, который на сегодняшний момент составляет один год.

Генсек также подчеркнул, что организация намерена расширить свои усилия по борьбе с международным терроризмом. По его словам, помимо миссии в Афганистане и Ираке, у альянса "есть потенциал на большее". В частности, НАТО может увеличить свое сотрудничество в этой сфере с Иорданией и Тунисом, отметил Столтенберг.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

РИА Новости

170количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Акула съела французского борца с акулами - ФОТОВ сети презентован трогательный видеоролик со свадьбы Илькина Гасани – ВИДЕОВладимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском бою - ФОТО - ВИДЕООпределились победители и призеры «Бакинского Марафона 2017 - ФОТОDihaj: «Мой евровидийный номер будет в корне отличаться от предыдущих выступлений Азербайджана» - ВИДЕОDihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕОВ столице Азербайджана стартовал «Бакинский Марафон 2017» - ФОТО«Бакинский марафон-2017» в фотографияхПоладу Бюльбюльоглу присвоено звание народного артиста ТуркменистанаПолицейский инсценировал самоубийство, чтобы сбежать от жены в Мексику

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 апреля21:55 Боттас: «У меня не хватает слов, чтобы описать победу» - ФОТО21:45 В Новой Зеландии морскую свинку официально приняли в ряды полицейских – ФОТО21:40 Дмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕО21:32 НАТО рассматривает возможность увеличения миссии в Афганистане21:15 Шахрияр Мамедъяров стал победителем международного шахматного турнира Мемориал Гашимова21:00 Пентагон: жертвами коалиции США стали 352 мирных жителя Ирака и Сирии20:41 Льюс Хэмилтон: «Сочи – второй по сложности Гран-при после Баку»20:15 «Бакинский марафон-2017» в фотографиях19:41 Расстроенный Алонсо и радость Боттаса - Гран-при Сочи в фотографиях19:38 Трамп вновь прокомментировал сообщения о его связях с Россией19:24 Себастьян Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачете Формулы 119:05 Dihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕО18:08 Глава пресс-службы МИД принял участие в «Бакинском марафоне-2017» - ФОТО - ВИДЕО17:39 Гран-при Сочи: Боттас выиграет первую гонку в своей карьере, Феттель – второй - ФОТО - ОБНОВЛЕНО17:06 КНДР пригрозила потопить атомную подлодку США