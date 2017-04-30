Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится о 352 жертвах авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения Ирака и Сирии с начала операции в августе 2014 года, передает Reuters.

«На данный момент, согласно доступной информации, по меньшей мере 352 мирных жителя были убиты непреднамеренным образом в результате ударов коалиции с начала операции», — говорится в тексте доклада.

В ведомстве также выразили сожаление в связи с непреднамеренными жертвами среди гражданского населения.

Gazeta.ru