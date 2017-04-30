Власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации патрульной службы штата Миссури, жертвой наводнений стала женщина, более трех десятков человек удалось спасти. Около 100 человек были эвакуированы из районов подтопления.

В Оклахоме порывистый ветер, сопровождавший грозовые ливни, валил деревья и линии электропередачи. В некоторых частях штата выпал снег.

РИА Новости