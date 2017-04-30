Число жертв аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае достигло 12 человек.
Об этом передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вечером в субботу в округе Хулун-Буир. Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех тяжелораненых.
По последним данным властей, трое из четырех пострадавших, находившихся в критическом состоянии, скончались утром в воскресенье. Кроме этого, еще девять человек получили менее серьезные травмы.
Расследование ДТП продолжается.
РИА Новости