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В мире

В Китае число погибших при ДТП с автобусом достигло 12 человек 30.04.2017 07:00

Число жертв аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае достигло 12 человек.

Об этом передает в воскресенье агентство Синьхуа  со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером в субботу в округе Хулун-Буир. Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех тяжелораненых.

По последним данным властей, трое из четырех пострадавших, находившихся в критическом состоянии, скончались утром в воскресенье. Кроме этого, еще девять человек получили менее серьезные травмы.

Расследование ДТП продолжается.

РИА Новости

 

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