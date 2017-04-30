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В мире

Покоритель высочайших вершин планеты погиб при очередном подъеме 30.04.2017 15:58

Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб в возрасте 40 лет при восхождении на вершину Нупце, сообщают западные СМИ.

Анг Церинг Шепра, глава Федерации альпинизма Непала: «Этим утром у альпиниста произошел инцидент на вершине Нупце, в результате которого он погиб. Вероятно, он поскользнулся».

Отмечается, что обнаруженное тело Стека перевезли в столицу Непала на вертолете.

Уэли Стек известен покорением наиболее высоких горных вершин планеты. За выносливость и самоотдачу его прозвали «швейцарской машиной».

Вершина Нупце расположена в двух километрах к западу-юго-западу от Эвереста — высочайшей точки Земли.

НТВ

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