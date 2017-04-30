Мотоциклист Квок Кин Вай спас котёнка на оживлённой автомагистрали в Гонконге.

Как передаёт Mirror, позже мужчина обратился к интернет-пользователям с просьбой приютить животное.

Квок, работающий пожарным, рассказал на своей странице в "Фейсбуке", что не сразу решился остановиться на оживлённой трассе. Однако в последний момент передумал. Кроме того, мужчина поблагодарил пользователей Сети за поддержку.

— Большое спасибо. Я не думал, что так много людей будут сочувствовать. Думаю, что когда большинство людей будет ценить жизнь, тогда им ничего не будет угрожать, — написал Квок в "Фейсбуке".

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Позже он добавил, что котёнок, названный Львом, уже нашёл нового хозяина.