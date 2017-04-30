Крушение самолета скорой помощи в американском штате Техас стало причиной гибели трех человек.
Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщила агентству представитель техасского департамента гражданской безопасности Синди Баркли, одномоторный самолет потерпел крушение к югу от международного аэропорта Амарилло. Судно направлялось в штат Нью-Мексико.
В компании Rico Aviation, владевшей воздушным судном, заявили, что все погибшие были членами экипажа. О причинах крушения не сообщается.
РИА Новости