В США три человека погибли в результате крушения самолета скорой помощи

Мотоциклист спас котёнка на оживлённом шоссе в Гонконге - ФОТО - ВИДЕО

Трамп о возможности военного вмешательства в КНДР: посмотрим



Президент США Дональд Трамп заявил, что «не очень обрадуется» ядерным испытаниям в КНДР и не стал исключать

Полицейский инсценировал самоубийство, чтобы сбежать от жены в Мексику

Ле Пен назвала евро обузой для Франции

В Киргизии воскресенье объявлено днем траура по погибшим под оползнем



Воскресенье в Киргизии объявлено днем траура по погибшим под оползнем, говорится в указе президента республики

Папа Римский призвал ООН укрепить лидерство на фоне ситуации с КНДР