Полицейские Техаса расследуют очень странную историю, главным действующим лицом которой оказался их коллега — 29-летний Колман Мартин.

Офицер полиции из города Остин инсценировал своё самоубийство, чтобы сбежать от жены в Мексику. Об этом сообщает телеканал ABC News.

25 апреля в полицию позвонила женщина — жена Колмана — и рассказала, что её муж отправил ей фотографию предсмертной записки, в которой говорилось о его планах свести счёты с жизнью, утопившись в озере неподалёку от американо-мексиканской границы.

Отправившись на место предполагаемого самоубийства, стражи порядка обнаружили на берегу озера пустой автомобиль и ту самую записку, снимок которой мужчина отправлял супруге. Посреди озера плавал плот, но Колмана на нём не было. Зато на самом плавсредстве эксперты заметили потёртости от сброшенного в воду бетонного блока.

Однако несмотря на все старания водолазов отыскать на дне тело несчастного самоубийцы, сделать этого не удалось. Ситуация окончательно запуталась, когда в ходе следствия полицейские вышли на женщину, которая оказалась любовницей "погибшего" офицера. Она рассказала, что все действия Колмана Мартина были инсценировкой, чтобы сбежать от жены, а сам он жив-здоров и находится в Мексике.

Теперь полицейские ищут мужчину, чтобы обвинить его в том, что он сделал заведомо ложное сообщение о своей гибели.