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В мире

Ле Пен назвала евро обузой для Франции 30.04.2017 02:50

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что единая европейская валюта евро является "обузой" для страны, и именно национальная валюта должна играть главную роль в экономике страны.

"Необходимо управлять валютой, приспосабливать ее к экономике, потому что сегодня единая валюта – это обуза", — заявила Ле Пен в интервью газете Parisien.

Она добавила, что хочет добиться права управлять национальной валютой, потому что "евро мертво". "Я хочу потребовать управления нашей валютой. Это значит превратить евро… в валюту, с которой не будут связаны ежедневные покупки, ей будут пользоваться только большие компании, которые занимаются международной торговлей", — сказала Ле Пен.

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.

РИА Новости

 

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