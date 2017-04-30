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В мире

В Киргизии воскресенье объявлено днем траура по погибшим под оползнем 30.04.2017 01:52

Воскресенье в Киргизии объявлено днем траура по погибшим под оползнем, говорится в указе президента республики Алмазбека Атамбаева.

Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7.00 утра (4.00 мск), завалив 11 домов. Погибшими считаются 24 человека, в том числе девять детей. На месте ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают повторного схода оползней в этом районе.

"Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется: объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской республике", — говорится в указе.

В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, правительству совместно с органами местного самоуправления поручено оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

"Государственными органами Кыргызской республики проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким", — говорится в указе.

РИА Новости

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