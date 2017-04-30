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В мире

Трамп пригласил президента Филиппин посетить Белый дом 30.04.2017 13:25

Президент США Дональд Трамп во время "дружеского" телефонного разговора пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщили в Белом доме.

Президенты обсуждали объявленную Дутерте войну наркотикам и союзничество двух стран, а также угрозу со стороны Северной Кореи, говорится в заявлении.

Западные лидеры стараются не общаться с одиозным лидером Филиппин, который не раз подвергался международному осуждению за его жесткую антинаркотическую кампанию, в результате которой погибли тысячи человек.

"Президент Трамп пригласил президента Дутерте в Белый дом для обсуждения важности союзнических отношений между США и Филиппинами, которые сейчас развиваются в позитивном направлении", - сообщили в Белом доме.

Возглавив страну в 2016 году, Дутерте пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.

В декабре прошлого года он признался, что лично убил трех наркоторговцев.

Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди.

За методы ведения борьбы с преступностью Дутерте критиковал в том числе предшественник Трампа Барак Обама. В результате отношения двух стран резко ухудшились: филиппинский лидер дважды публично обозвал Обаму "сукиным сыном" и сказал, что больше никогда не поедет в США.

BBC Russian

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