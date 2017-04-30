Папа Римский Франциск заявил, что ООН необходимо укрепить «разбавленное» за последние годы лидерство в международной дипломатии на фоне обострившегося конфликта между США и КНДР.

Об этом передает Reuters.

Понтифик также заявил о необходимости вмешательства третьей стороны между властями Северной Кореи и США, подчеркнув, что ситуация стала «слишком горячей» и угрожает разрушительной войной, в которой может быть уничтожена «большая часть человечества».

Он также выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, когда тот будет в Европе, и отметил, что не знал о запросе на встречу, который ранее был сделан Вашингтоном.

Газета.ру