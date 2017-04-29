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В мире

Трамп: в случае запрета на ношение оружия оно останется только у бандитов 29.04.2017 00:58

Запрет на ношение оружия приведет к тому, что вооружены будут только преступники, заявил президент США Дональд Трамп.

"Наша полиция знает, что ответственное ношение оружия спасает жизни. Она знает, что в случае его запрета вооружены будут только преступники", — сказал Трамп, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (National Riffle Association, NRA) в Атланте (штат Джорджия).

Президент подчеркнул, что его "администрация будет поддерживать наших замечательных сотрудников правоохранительных органов". "Мы будем преследовать банды и картели, которые охотятся за нашими невинными гражданами", — сказал он.

Трам стал первым с 1983 года президентом США, выступившим на конференции NRA. Данное событие пришлось на 99-й день его пребывания в должности главы государства.

РИА Новости

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