Вскоре после мощных торжеств по случаю 105-летнего юбилея великого вождя Ким Ир Сена в Северной Корее отметили еще одну дату — 85 лет с момента создания Корейской народной армии.

Описание события вышло на первые страницы государственных изданий, поскольку других в КНДР не наблюдается.

За пределами закрытой страны считалось, что Пхеньян может приурочить к датам очередные ядерные испытания (которые не одобряет Совбез ООН, в него входят в том числе Россия и Китай). Вместо этого Северная Корея провела широкомасштабные артиллерийские учения в районе порта Вонсан.

Ими по традиции лично руководил товарищ Ким Чен Ын. На снимках можно заметить, что глава социалистического государства и его генералы салютуют из транспорта капиталистов — лимузинов Mercedes-Benz.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru