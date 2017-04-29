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В мире

Демонстранты устроили беспорядки у дома президента Бразилии – СМИ 29.04.2017 06:10

В стране проходит общенациональная забастовка против реформ.

Демонстранты устроили беспорядки у дома президента Бразилии Мишела Темера в Сан-Паулу, передает телеканал Globo.

Сообщается, что полиция пытается преградить протестующим путь к дому главы государства. В то же время демонстранты бросают в его сторону камни и петарды. Известно, что сейчас Темера находится в столице республики Бразилиа.

В пятницу в Бразилии повсеместно проходит общенациональная забастовка. На работу не вышли водители автобусов, машинисты железнодорожного транспорта, учителя, сотрудники банков и т.д. Они протестуют против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных правительством Бразилии.

Аif.ru

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