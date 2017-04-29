Мужчина, вооруженный мачете, ворвался в кофейню университета в американском штате Кентукки и "опросил" присутствующих об их политических пристрастиях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев.

"Парень вошел, стукнул чем-то, топором или ножом, по столу и сказал: "настал час расплаты". Он спросил кого-то об их политических предпочтениях, они сказали: "Республиканцы". Тогда парень ответил: "вы в безопасности", — цитирует агентство слова студента Тристана Рейнольдса, который находился в кофейне в момент инцидента.

По данным полиции города Лексингтон, мужчина нанес удары ножом двум женщинам, полученные ранения не представляют угрозы их жизни. Он был задержан и доставлен в больницу из-за травм, которые он нанес сам себе.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением причин и мотивов нападения. Как сообщается, занятия в университете были отменены после случившегося.

РИА Новости