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В мире

Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО 29.04.2017 05:15

Черногория со вступлением в НАТО обеспечила себе вечное существование, заявил президент страны Филип Вуянович.

В пятницу парламент Черногории на торжественном заседании, прошедшем в исторической столице страны городе Цетине, проголосовал 46 голосами (из 81) за вступление в альянс.

"Сегодняшним историческим решением в Цетине Черногория получает новые многочисленные возможности, но прежде всего условия для своего вечного существования", — заявил Вуянович в эфире национального телеканала RTCG.

Он пояснил, что это особенно важно с учетом того, что в мае 2006 года (с выходом страны из Государственного союза Сербии и Черногории) Черногория обновила свою независимость, а географическое и геополитическое положение его страны имеет особую специфику.

"Если все это учитывать, тогда вы должны согласиться с тем, что через эту систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования, и я думаю, что это самый ценный аспект данного решения", — сказал Вуянович.

Против вступления Черногории в альянс выступает ряд оппозиционных партий, объединенных вокруг Демократического фронта, которые бойкотировали заседание парламента и провели в пятницу в Цетине акцию протеста с требованием вынести голосование по членству в НАТО на общенациональный референдум.

РИА Новости

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