Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что запуск ракеты КНДР был неудачным. Он также заявил, что запуск был проявлением неуважения по отношению к Китаю.

"Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя (Си Цзиньпина — ред.), когда она сегодня запустила, хотя и безуспешно", — написал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что добился прогресса в переговорах с Си Цзиньпином по оказанию совместного давления на Пхеньян с целью заставить КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!