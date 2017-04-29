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В мире

Трамп заявил, что запуск северокорейской ракеты был неудачным 29.04.2017 05:00

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что запуск ракеты КНДР был неудачным. Он также заявил, что запуск был проявлением неуважения по отношению к Китаю.

"Северная Корея отнеслась без уважения к пожеланиям Китая и его уважаемого председателя (Си Цзиньпина — ред.), когда она сегодня запустила, хотя и безуспешно", — написал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что добился прогресса в переговорах с Си Цзиньпином по оказанию совместного давления на Пхеньян с целью заставить КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ.

РИА Новости

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