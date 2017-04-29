Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино и получил небольшую травму головы, сообщили в субботу местные СМИ.

Как стало известно, инцидент произошел минувшей ночью: 80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову. В целях предосторожности было решено, что экс-премьер должен вернуться в Милан, где в одной из частных клиник ему были наложены швы.

Лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло сказал в этой связи, что речь идет всего лишь о незначительной травме. "Ничего серьезного, это ерунда", — приводит его словам информагентство Ansa.

РИА Новости