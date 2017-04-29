USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
В мире

Берлускони упал дома и расшиб голову 29.04.2017 16:24

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино и получил небольшую травму головы, сообщили в субботу местные СМИ.

Как стало известно, инцидент произошел минувшей ночью: 80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову. В целях предосторожности было решено, что экс-премьер должен вернуться в Милан, где в одной из частных клиник ему были наложены швы.

Лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло сказал в этой связи, что речь идет всего лишь о незначительной травме. "Ничего серьезного, это ерунда", — приводит его словам информагентство Ansa.

РИА Новости

946количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Известный американский актер покончил с собой – ФОТО – ВИДЕОВ соцсетях поразились спокойствию кассира кафе в США во время ограбления - ВИДЕОИвета Мукучян вновь спровоцировала скандал с Азербайджаном на «Евровидении» - ФОТО – ВИДЕОАрестованному в Баку гражданину России армянского происхождения вынесли приговор«Барселона» обыграла «Реал» в матче легенд — ВИДЕО«Манчестер Юнайтед» готов отдать 200 млн. евро за нападающего «Барселоны»В футбольной Премьер-лиге Азербайджана 3 новые командыКак Ким юбилей армии отмечал - ФОТОРЕПОРТАЖВ Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением трудового законодательства в строительной сфереОказавшиеся под оползнем в Кыргызстане 24 человека погибли - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

29 апреля17:19 Baku City Circuit приурочил участие в «Бакинском марафоне-2017» к благотворительной акции17:09 Дмитрий Козак: «Гран-при Сочи является одним из лучших в плане телевизионной картины»16:24 Берлускони упал дома и расшиб голову16:00 Оказавшиеся под оползнем в Кыргызстане 24 человека погибли - ОБНОВЛЕНО15:25 В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, ночью дожди14:59 Гран-при Сочи: «Феррари» вновь быстрее всех - ФОТО14:41 Студенты БВШН побывали на участке «ATAyard» - ФОТО14:26 «Барселона» обыграла «Реал» в матче легенд — ВИДЕО13:51 Автомобиль протаранил протестующих в Сан-Паулу - ВИДЕО13:25 Ивета Мукучян вновь спровоцировала скандал с Азербайджаном на «Евровидении» - ФОТО – ВИДЕО13:04 ВС Армении 120 раз нарушили режим прекращения огня с применением и минометов12:54 «Манчестер Юнайтед» готов отдать 200 млн. евро за нападающего «Барселоны»12:35 Профессор Наргиз Пашаева удостоена «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» - ФОТО12:14 В Турции заблокировали «Википедию»11:24 Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара - ФОТО